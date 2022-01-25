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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في إصابات كورونا الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد انخفاض كبير في الإصابات. 

وقالت اللجنة إنها سجلت 18 إصابة محلية و27 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 43 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 747 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

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الصين تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

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ويبلغ بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 105705، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

وأعلنت الصين أنها استخدمت أكثر من 2.9 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لتطعيم سكانها.

ونقلت وكالة أنباء، شينخوا، الصينية عن المسؤول بلجنة الصحة الوطنية خه تشينغ هوا قوله في مؤتمر صحفي، إنه "تم استخدام أكثر من 2.96 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس الجمعة".

وأضاف المسؤول أنه "تم تطعيم أكثر من 1.22 مليار شخص بشكل كامل، من بينهم 209 ملايين من كبار السن الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر".

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كورونا في الصين الصحة العالمية لجنة الصحة الوطنية الصينية

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