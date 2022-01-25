الشرطة البلجيكية تعتقل 11 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، الشرطة البلجيكية تعتقل 11 شخصا بتهمة "الإخلال بالنظام العام" بعد مظاهرات ضد قيود كورونا.

ووفقا للتقرير، أعلنت الشرطة البلجيكية الاثنين أنها ألقت القبض على 239 شخصاً بعد اندلاع مواجهات، الأحد، في بروكسل بين الشرطة ومعارضين للقيود المفروضة للحدّ من تفشي كوفيد-19.

وقال بيان للشرطة، إنه تم احتجاز 11 شخصاً من خلال وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة، من بينهم ثلاثة فرنسيين.

إطلاق سراح 228 شخصا

وبحسب الشرطة فإنه تم إطلاق سراح 228 شخصاً، ألقي عليهم القبض الأحد بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، بعد أن تم الكشف عن هوياتهم وتسجيل بياناتهم.

كما أوضح بيان الشرطة أنه، تم نقل ثلاثة عناصر من رجال الشرطة و12 متظاهراً إلى المستشفيات لمعالجة إصابات لا تهدد حياتهم.