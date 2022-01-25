أمم إفريقيا.. المغرب في مهمة سهلة على الورق أمام مالاوي

يتلقى منتخب المغرب مع نظيره منتخب مالاوي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الجولة دور الـ 16، من بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تقام في الكاميرون.



ويسعى منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وحيد خليلوزيتش للفوز على مالاوي في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب أمم إفريقيا.



وتأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا، كتمصدر للمجموعة الثالثة ب 7 نقاط.

وينحاز التاريخ لصالح المغرب أمام مالاوي قبل مواجهة اليوم، حيث التقى المنتخبان في 8 مناسبات سابقة، فاز أسود الأطلس في 5 مواجهات، بينما كان التعادل حاضرا في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب مالاوي في تحقيق مفاجأة بالفوز على المغرب في مباراة اليوم، حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا، السنغال مع الرأس الأخضر في تمام السادسة مساء.