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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد : 4 قطارات نوم إضافية يوميًا بمناسبة إجازة نصف العام

قطارات النوم
قطارات النوم

أعلنت السكة الحديد عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي. 

وأوضحت الهيئة أنه تقرر تشغيل عدد 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان وبالعكس  وذلك اعتبارا من يوم 3/2/2022 خلاف القطارات الشغالة يومياً طبقا لجداول التشغيل وأن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين (القاهرة/ أسوان) والعكس يومياً كالاتي : -
• يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:30 مساءً يصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالي . 
• يقوم القطار رقم 1937 من أسوان الساعة 15:00 مساءً يصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالي .
• يقوم القطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:45 مساءً يصل أسوان الساعة 11:55 صباح اليوم التالي .
• يقوم القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:45 صباح اليوم التالي . 
وذلك لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة .
وقالت الهيئة إنها لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهورها.

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