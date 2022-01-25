هايبرد هايبرد بلج إن.. ألفا روميو تكشف عن تونال رسميا الشهر المقبل

أعلنت ألفا روميو، التابعة للشركة الأم "ستيلانتس" أنها ستكشف رسميا عن طرازها "تونال" من فئة الـ SUV صغيرة الحجم، 8 فبراير المقبل من خلال بث مباشر عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء من حملة تسويقية كبيرة تقوم بها الشركة من خلال الإنترنت بدلا من الاعتماد على المقابلات الشخصية والإقناع من خلال الوكلاء.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ستكون السيارة الرياضية المتعددة الأغراض "ألفا روميو تونال" أول سيارة تقدمها العلامة التجارية الإيطالية في إصدار هايبرد بلج إن.

وقدمت ألفا روميو طراز "تونال" لأول مرة في معرض جنيف للسيارات دورة سنة 2019 والتي أكدت خلالها رئيسة العلامة التجارية بأوروبا، "روبرتا زربي"، أن ألفا روميو تستهدف مبيعات سنوية 400000 ، ارتفاعًا من حوالي 150.000 ألف وحدة في عام 2018.

وكان من المقرر أن تطرح "تونال" بالأسواق خلال 2021 ولكن تم تأجيل الطرح الرسمي 3 شهور ليكون في أوائل 2022 لأن الرئيس التنفيذي لـ ألفا روميو، "جون فيليب إمباراتو"، لم يكن راضيا عن مجموعة نقل الحركة الهجينة الموصولة بالكهرباء PHEV والتي تم نقلها من طراز جيب رينيجيد 4XE التي يتم تصنيعها على نفس المنصة المعيارية.

ألفا روميو

وقالت "زربي" رئيسة العلامة التجارية ألفا روميو أوروبا ، في حديثها أثناء معرض 2019 وعرض النموذج الاختباري لتونال: "نتوقع أن تصبح Tonale السيارة الأكثر مبيعًا في مجموعتنا. جنبا إلى جنب مع منتجاتنا الجديدة الأخرى، نتوقع أن سياراتنا تلبي احتياجات حوالي 80٪ من جميع مشتري السيارات الأوروبيين بحلول عام 2024 ، وهذا يضع ألفا روميو في وضع أقوى بكثير مما هي عليه اليوم ".

ألفا روميو

وأوضحت "زربي" أن "تونال" ستصل إلى مرحلة الإنتاج الجماهيري مع بعض التغييرات البسيطة مثل إضافة مساحات الزجاج الأمامي وتحويلها من أربعة إلى خمسة مقاعد، "هذا المفهوم يعطي مؤشرا جيدا لنموذج الإنتاج، الكونسيب دقيق ليس فقط في أبعاد السيارة والنسب ولكن في التفاصيل التي ننوي طرحها، بما في ذلك عجلات القيادة ذات الاتصال الهاتفي، والمصابيح الأمامية الثلاثية وخطوط عدادات القيادة".

وبدلاً من وضع نمط القيادة "الديناميكي" كما في سيارات ألفا روميو السابقة، تتميز ألفا روميو Tonale بخيار "الطاقة المزدوجة" الذي يحقق أقصى استفادة من كلا المحركين ، وقد أكدت "زربي" أن محركات البنزين التقليدية سيتم تقديمها مع وجود محرك للديزل.