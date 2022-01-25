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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة، إلى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبناً إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.


وقال محافظ كفر الشيخ، إن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط التنمية بالدولة المصرية، داعياً الله أن يحمي مصرنا الحبيبة وأبناءنا من رجال الشرطة، وأن ينعم على الوطن والاستقرار للاستمرار في تحقيق التنمية والتقدم.

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الجندي المجهول وزير الداخلية كفر الشيخ الداخلية تهنئة محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الشرطة المصرية

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