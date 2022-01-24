حملات لرفع مياه الأمطار والمخلفات وإزالة بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

نظمت الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملات رفع مياه الأمطار، والمخلفات، وحملات النظافة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وصيانة أعمدة الإنارة،تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرفَ جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة، والتراكمات الصلبة، ورفع آثار مياه الأمطار من شوارع وميادين المدينة، ورفع المخلفات والتراكمات بجميع نقاط التجميع، ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، لتيسير حركة سير المواطنين.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل، ورفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، متابعا مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس، وطريق المقابر والكورنيش، والطريق الرافد الموازي للطريق الدولي.

وأشرف اللواء أحمد السنوسسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار حملات النظافة والتجميل بالمدينة، ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من المتولد اليومى، ورفع مياه الأمطار بشوارع القرى ومنها الربع.

ووجه اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بإستمرار تمركز كافة المعدات والفرق الخاصة بالطوارئ والأزمات لمواجهة موجة الطقس ورفع مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، وبمحيط المدارس وفنائها ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية ومناطق تجمع المواطنين بشكل عام ، وتشغيل الغواطس الكهربائيه وطلمبات سحب وضخ المياه وشق قنوات ومخرات مصغرة لتصريف مياه الأمطار حيث البالوعات وبحيرة البرلس.

كما تابع اللواء مهندس أحمد السنوسي ،رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار حملات النظافة والتجميل بالمدينة ، وذلك من خلال رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من المتولد اليومى، فضلاً عن تحسين كفاءة قطاع النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية.تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة من رفع المتولد اليومي من القمامة بجميع مناطق المدينة، واستمرار حملات النظافة بمنطقة كورنيش الزهراء وشملت رفع المخلفات والحشائش وتسوية الرمال ونظافة المشايات، وقص وتهذيب الأشجار بكورنيش المدينة .وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرصف بالمدينة وبدء العمل من مدخل النرجس مروراً بباقي مناطق المدينة والتأكيد علي الانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية أعياد الربيع وموسم الصيف المقبل.

وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس،أعمال كسح مياه الأمطار بنطاق مدينة مطوبس ومن شارع داير الناحية ومن أمام مركز شرطة مطوبس، وإزالة مباني بالطوب الأبيض على مساحة 300 متر بقرية البرانية قومسيون شرق التابعه للوحده القروية ببنى بكار وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وتابع وائل فرج ،رئيس مركز ومدينة فوه ،أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدينة والقرى، وفتح صفايات الامطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات اول بأول وذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وأعمال محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة نادي ناصر ومحطة الصرف الصحي بقبريط .



كما وجه وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، النواب ورؤساء القرى بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول بالإضافة إلى التواجد المستمر في الشارع والتفاعل الفوري مع أية شكاوى للمواطنين وأكد على استمرار العمل لحين انتهاء فتره سقوط الأمطار.

وتابع عصام القصيف ،رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال مواجهة سوء الأحوال الجوية، وسحب وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومناطق تجميع المياه، ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، ومازال العمل جارياً بجميع المناطق لحين الانتهاء من هذه الأجواء.



كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار رفع مياه الأمطار بقري :محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب: والتوابع والشوارع الرئيسة، وبجوار المدارس، وداخل المدارس، والمصالح الحكومية.

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