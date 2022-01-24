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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفيش مخالفات.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي| صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرستي الشهيد رياض الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات؛ لمتابعة انتظام سير امتحانات ‏الفصل الأول من العام الدراسي 2021 – 2022 للصف الأول الثانوي.


وقال وكيل الوزارة، إن 24426 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بمدارس محافظة كفر الشيخ، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم.

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وأضاف “عبد الله”، أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي دون رصد أي مشكلات أو معوقات مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار ‏فيروس كورونا المستجد موجها الشكر لإدارة المدرستين لما يبذل من جهد لإتمام العملية الامتحانية على أكمل وجه.

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IMG-20220124-WA0066
IMG-20220124-WA0065
IMG-20220124-WA0065
IMG-20220124-WA0064
IMG-20220124-WA0064
IMG-20220124-WA0063
IMG-20220124-WA0063
وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ التربية والتعليم امتحانات محافظة كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم

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