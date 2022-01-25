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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية تتصدران مباحثات السيسي والرئيس الجزائري

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اللقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شمل الحديث عن القضية الفلسطينية وآخر التطورات الخاصة بها، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة.

 

وأضاف “الرئيس السيسي” خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أن اللقاء تناول مستجدات الأزمة الليبية وضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن،خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الاجانب بدون استثناء في مدى زمني محدد.


وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، بما يعيد ليبيا إلى الليبيب يحقق استقرارها ووحدتها.

 

السيسي القضية الفلسطينية الازمة الليبية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اخبار التوك شو

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