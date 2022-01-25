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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا يضرب جنود أسطول الغواصات في البحرية الإسرائيلية

كورونا يغزو أسطول
كورونا يغزو أسطول الغواصات في البحرية الإسرائيلية

كشفت البحرية الإسرائيلية عن إصابة أربعة جنود في أسطول الغواصات أمس بفيروس كورونا.

وقال موقع "والاه" العبري إن تعليمات واضحة صدرت من قسم العمليات في هيئة أركان الجيش باتباع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع إصابات بكورونا في هذه الأماكن الحساسة.
 

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وحسب "والاه"، فإن تقديرات الجيش أن أعداد الإصابات ستتزايد في الأسطول في الوقت القريب.

ونوه بأن الجهد المبذول في أسطول الغواصات لمنع انتقال العدوى بالفيروس لم يكن ناجحاً.

وأضاف أنه رغم الإرشادات الواضحة التي وضعها الجيش وفي ظل تفشي الفيروس فشل الأسطول الحساس في القضاء على انتشار الفيروس وتم تشخيص إصابة 4 من طاقم الأسطول.

وقال مصدر عسكري: ليس هناك أي ضرر للنشاط العملياتي في هذه المرحلة لكن في الوقت نفسه نوه أن "عدد الإصابات سيصل إلى أرقام مضاعفة".

وأوضح "والاه" أنه تم إصدار تحسينات على المبادئ التوجيهية لتجنب إرسال جنود الأسطول الذين أصيبوا بواسطة وسائل النقل العام. 

كورونا إسرائيل الغواصات البحرية الإسرائيلية تل أبيب

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