83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 83088 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، حيث أصاب متحور أوميكرون بالفعل 10 ٪ من سكان إسرائيل في شهر يناير وحده.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه منذ بداية شهر يناير أصيب 1،000،225 إسرائيليًا بفيروس كورونا، وتوفي ما مجموعه 207 شخصًا.

ومنذ بداية الوباء، توفي 8458 شخصًا بسبب مضاعفات فيروس كورونا في إسرائيل، توفي أربعة منهم اليوم الاثنين.

ووفقًا للوزارة، فإن فرص الإصابة بـ فيروس كورونا بين الأشخاص غير المطعمين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر تزيد 6.5 مرة عن أولئك الذين تلقوا اللقاحات، في حين أن احتمالات إصابة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا تزيد 2.7 مرة.

وتعاني الفرق الطبية في المستشفيات الإسرائيلية، لعلاج الارتفاع القياسي لمرضى فيروس كورونا، حيث تم نقل 814 مريضًا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهو رقم قياسي آخر.