بكلمات مؤثرة.. كوكا يحتفل بالهدف رقم 100 في مسيرته الكروية

احتفل أحمد حسن كوكا نجم فريق قونيا سبور التركي والمنتخب ب الهدف رقم ب 100 في مسيرته مع الأندية التي شارك بها.

ونشر كوكا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” فيديو لجميع أهدافه وعلق :" 100هدف في اوروبا الحمد لله حمدا كثيرا، كل حاجه بحققها ترجع لوالدي الله يرحمه، كان اكبر سند لي في كل حاج، مهما صعبت عليا الايام والمواقف كان بيفضل يحفزني ويخليني اكمل

وأضاف: ‎اللهم أنى اشهدك انه كان لي نعم الاب ونعم السند ونعم الصديق ونعم المعلم والحبيب رحمه الله عليك يا اعز الناس الي قلبي".

وتابع:" شكرا لأمي علي دعواتها الي من غيرها انا ولا حاجه، شكرا لمراتي عل وقوفها جانبي في كل الضغوطات والاصابات والمواقف الصعبة الي اي لعيب كوره بيمر بيها، شكرا لاخواتي و اصحابي واهلي الي دائما جانبي في كل خطوه، شكرا لكل الجماهير الي دائما بتشجعني وتحفزني اني اكمل واحاول دائما اني اطور من نفسي وابقي احسن من الاول، شكرا لكل المدربين ولاعبين وعاملين ورؤساء في كل النوادي الي لعبت فيها".

وكان الهدف رقم ١٠٠ سجله كوكا امام فريق ألتاي سبور في المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى بالدوري التركي، ليصل إلى 100 هدف فى إجمالي مسيرته بالأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته.