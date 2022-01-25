محافظو الجمهورية يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكارية بمناسبة عيد الشرطة

قام محافظو الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية لشهداء الشرطة الأبرار؛ بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، الذي يحل في الـ25 من شهر يناير من كل عام.

ففي الفيوم قام المحافظ، أحمد الأنصاري، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة "العزب".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال محافظ الفيوم إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهاً التحية لشهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة في سبيل أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته وأراضيه.

وأكد أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في ظل القيادة الرشيدة الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخاً جاذباً للاستثمار.

وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة إلى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم؛ تقديراً لجهوده فى حفظ الأمن بكافة ربوع المحافظة.

وفي محافظة الغربية، قال المحافظ، طارق رحمي، إن احتفال اليوم هو بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة، خاصةً على مدار الأعوام السابقة التي شهدت تضحيات جليلة من أجل استقرار وحفظ أمن الوطن، مؤكداً أنهم قدموا أرواحهم فداءً لمصر دون انتظار مقابل، وما زالوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الرخاء والأمن والاستقرار للوطن.

جاء ذلك خلال وضع المحافظ لإكليل من الزهور على النصب التذكاري بمديرية أمن الغربية، حيث كان في استقباله اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية.. حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، تلاه قراءة الفاتحة على روح الشهداء وعزف السلام الوطني، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

كما قام المحافظ بتوزيع الورود على الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط مديرية الأمن،موجها فريق متطوعي الغربية بتوزيع باقات الورود على الخدمات الأمنية في محيط الأقسام الشرطية ونقاط التمركز بالمدينة.