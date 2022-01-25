لينوفو تستعد لإطلاق هاتف Lenovo Legion Y90 بأداء خرافي ..تفاصيل

تستعد شركة لينوفو لإطلاق هاتفها الرائد Lenovo Legion Y90 ، خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف سيقدم أداء خرافيا لم يحصل عليه أى هاتف أندرويد من قبل.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Lenovo Legion Y90 سيحصل على ذاكرة عشوائية تبدأ من سعة 18 جيجا بايت رام، والتي ستضمن سرعة جبارة عند التنقل بين التطبيقات والتصفح ، وكذلك مشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية ولعب الألعاب الثقيلة.

كما سيعمل هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90 بأقوى وأحدث معالج في هواتف الأندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1، والتى تبدأ من 18 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي التي يمكن أن تصل إلى 22 جيجابايت رام.

وسيأتى هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90 بشاشة قياس 6.92 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وتدعم معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 720 هرتز ، وجودة عرض+ QHDوتقنية HDR ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وسيقدم هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90 كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو ، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مقترنة بوحدة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل.



وسيحتوى هاتف لينوفو Legion Y90، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 68 واط، مع أحدث نظام تشغيلى من شركة جوجل أندرويد 12 .