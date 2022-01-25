الحكومة: تشغيل الأتوبيسات الكهربائية فى شرم الشيخ قبل قمة تغير المناخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع عدد من كبار المصنعين للأتوبيس الكهربائي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد عبد الكريم، مدير مركز تحديث الصناعة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية اجتماع اليوم، لأنه يتعلق بمنظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، وجهود الدولة لدعم التوسع فى إنتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، منوهاً بأن هذا اللقاء سبقه اليوم عقد اجتماع لمناقشة واستعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP27"، فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على تشغيل الأتوبيسات الكهربائية بالمدينة، والاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل حالياً على توحيد الجهود المبذولة من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، سعياً لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنظومة.

وأشار وزير النقل إلى الجهود المبذولة للتوسع فى وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي محلياً، لتشغيلها فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التعاقد على 30 أتوبيساً تعمل بالكهرباء، ستكون جاهزة للعمل بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد قمة تغير المناخ.

وأوضح وزير الإنتاج الحربى خلال الاجتماع، أنه يتم التعاون مع إحدى الشركات المصرية فى مجال وسائل النقل الصديقة للبيئة، ولدينا خطوط إنتاج للأتوبيسات الكهربائية بطاقة انتاجية سنوية تصل إلى 250 أتوبيساً.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى وجود مشروعات لتصنيع المركبات الصديقة للبيئة، سواء الأتوبيسات، أو "الميكروباصات"، مؤكداً أنه تم بالفعل التوقيع مع الشركات المتخصصة، ونعمل على أن يكون هناك انتاج متاح قبل انعقاد قمة المناخ.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى ما يتم من تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة فى صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيراً إلى أنه جار حالياً اتمام الإجراءات الخاصة بالتصنيع المشترك، ونعمل على أن يكون منتجنا موجوداً فى السوق قبل شهر نوفمبر المقبل.

من جانبهم، أكد مسئولو الشركات قدرتهم على تصنيع الأتوبيسات المطلوبة خلال هذه الفترة.

وطالب رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، مختلف الجهات المعنية بوسائل النقل الصديقة للبيئة بتقديم خطة متكاملة لإنتاج المركبات المطلوبة فى هذا الإطار، تتضمن المدى الزمنى لإتاحة تلك المركبات، مؤكداً أهمية تعميق المنتج المحلى فى تصنيع هذه المركبات صديقة البيئة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف توفير الأتوبيسات الكهربائية فى مدينة شرم الشيخ بصفة دائمة، وهناك خطة خاصة بإحلال "الميكروباصات" للعمل بالكهرباء، مكلفاً وزير النقل بالاجتماع مع الشركات المصنعة للأتوبيسات الكهربائية، لعرض المواصفات المطلوبة، والتعرف على القدرة الإنتاجية لكل شركة من الشركات المصنعة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لإحلال سيارات التاكسي بمحافظة جنوب سيناء بسيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب العمل على تجهيز محطات لشحن المركبات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، وتوفير أماكن جراجات لها، وفى هذا الصدد لفت محافظ جنوب سيناء إلى استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات الشحن، وكذا الجراجات.

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