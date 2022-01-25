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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عقلك في رأسك باكورة الإنتاج الأدبي للإعلامية إيمان عز الدين في معرض الكتاب

صدى البلد

 


يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 التى تعقد خلال الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير إصدار أول كتاب للإعلامية إيمان عز الدين التى تعد من أشهر الإعلاميات المصريات في مجال قضايا المرأة والمجتمع ، و سيكون الكتاب بعنوان ( عقلك في رأسك ) وسيصدر عن دار سما للنشر .
يتناول الكتاب الذي يقع في مئتي صفحة شكل العلاقة بين الرجل والمرأة سواء قبل أو بعد الزواج في قالب ساخر و باللغة العامية حيث سيجد القاريء نفسه جزء من هذا المؤلف .
هذا الكتاب يضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التى يواجهها الجميع لذلك فإن هدف الكاتبة هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والعربية التى تعتبر نواة المجتمع ، والعمل على حمايتها من خطر التفكك المستتر أو المعلن كما ان الكتاب يحمل توجها توعويا و يعزز قيم وعادات المجتمع المصرى .
ويساعد الكتاب على فك شفرة العلاقة بين الرجل والمرأة التى يراها الكثيرون معقدة بينما تبرهن الكاتبة على انها السهل الممتنع ، بالإضافة إلى محاولة تعزيز ثقة الانسان في نفسه والإيمان بها والتصالح معها وصولا إلى السلام النفسي الذي يؤهل إلى قبول الاخر وتفادي الكثير من الصدامات .
يذكر أن الاعلامية إيمان عز الدين قدمت العديد من البرامج الناجحة والمتميزة عبر تاريخها الاعلامي وتشارك حاليا في تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا الذى يعرض على شاشة سي بي سي وهو البرنامج الأكبر والاشهر في مصر الذى يهتم بقضايا المرأة والمجتمع .
ومن المقرر أن يقام حفل توقيع الكتاب يوم السبت القادم 29 يناير  الثانية ظهرا في معرض القاهرة الدولى الكتاب في قاعة 1 جناح B22 .

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