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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3 فبراير موعد المقابلة الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان

صدى البلد

أنهت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات البت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان  وقد أعلنت عن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين ليكون يوم 3 فبراير .

 

وقد شملت القائمة النهائية لمرشحى منصب رئيس جامعة حلوان على 12 مرشحا من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة و 7 أساتذة بالجامعة.

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وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية يوم 3 فبراير لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان ، وتكون المدة الزمنية للمقابلة 30 دقيقة وذلك لمناقشة المتقدمين فى البرنامج المقدم ثم بعد ذلك إعداد التقارير حول المرشحين تمهيدا لرفعها إلى وزارة التعليم العالى.

 

ويشمل الجدول الزمنى للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان :

السبت 15 يناير تسليم المرشحين أوراقهم لأعضاء اللجنة.
3 فبراير المقابلة الشخصية للمرشحين بوزارة التعليم العالى و البحث العلمى

و نوه المجلس بأن جميع المقابلات الخاصة بالترشح و تسليم الاوراق تتم بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

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