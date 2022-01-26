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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد واقعة اللاعب مصطفى محمد.. 5 عقوبات للطلاب حال الغش في الامتحانات

امتحانات
امتحانات

أعلنت وزارة التعليم العالي، إحالة واقعة انتحال شخص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد، للتحقيق.

وأكدت الوزارة  أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة. 

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استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات مشددة.. التعليم العالي: نسبة حضور الطلاب بلغت 95%.. والتيرم الثاني يسير وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي

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التعليم العالي تحيل واقعة امتحان طالب بدلا من اللاعب مصطفى محمد للتحقيق

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التعليم العالي: 95% نسبة حضور الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق متصل بدأت الجامعات المصرية امتحانات نصف العام الدراسي للعام  2021 - 2022 ,  وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى و البحث العلمى  ، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

ونوضح لطلاب الجامعات عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات ومن هذه العقوبات :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

 

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.

- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

فيروس كورونا المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى امتحانات نصف العام فيروس كورونا

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