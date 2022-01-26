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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بعد واقعة اللاعب مصطفى محمد .. 5 عقوبات من الأعلى للجامعات للطلاب حال الغش في الامتحانات.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي السلام

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

٢فبراير … الامتحان الشفوى للقبول بقسم  المكتبات والوثائق لطلاب الدراسات العليا باداب القاهرة


اعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، موعد امتحان القبول الشفوى قسم المكتبات و الوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

 

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي السلام

 

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بجامعة عين شمس القافلة التنموية الشاملة بحي اهالينا(١) حي السلام   برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .

 

بعد واقعة اللاعب مصطفى محمد .. 5 عقوبات من الأعلى للجامعات للطلاب حال الغش في الامتحانات


أعلنت وزارة التعليم العالي، إحالة واقعة انتحال شخص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد  رسميا بالمعهد، للتحقيق.

 


3 فبراير موعد المقابلة الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان

 

أنهت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات البت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان  وقد أعلنت عن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين ليكون يوم 3 فبراير .


اليوم.. بدء البرنامج التدريبي لوحدة بحوث القوى والالآت الكهربية بهندسة عين شمس

أعلنت وحدة بحوث القوى والالآت الكهربية بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن تعلن عن البرنامج التدريبى

Renewable and Non-renewable Power Generation Plants Types and Technologies
 

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