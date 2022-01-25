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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رامي وفا يفوز بجائزة أحمد فؤاد نجم عن ديوانه "ربنا بيشرح لى"

صدى البلد

حصد الشاعر رامى وفا، جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية، عن ديوان "ربنا بيشرح لى"، وأقيم حفل التكريم واستلام الجائزة بالجامعة الأمريكية، منذ قليل، حيث تم تسليم الجوائز في كل الأفرع.

هدف وجودي

وقال رامي وفا عن الديوان فى تصريحات سابقة: الديوان يتكون من عشرين قصيدة، كُتبت معظمها في فترة الحجر المنزلي بسبب الكورونا في 2020، كانت الفرصة سانحة للتأمل، توقُّف العالم أربكني كما أربك الجميع، جعلني أعود إلى كل الأسئلة الوجودية التي لا يتيح عالمنا الحديث التفكير فيها في الظروف العادية، أخذت أتساءل عن معنى الإيمان، الهدف من وجودي، كيف يجب أن تُعاش الحياة؟ نصارع أم نرضى.. نأمل أم نيأس، نقاوم أم نستسلم، ودخلت في رحلة بحث طويلة داخل روحي أولًا ثم داخل الآخرين ثانيًا.. فحاولت أن أعرف ما معنى الإيمان بالنسبة للآخرين، ماذا يقول الدين في هذا؟ والفلسفة؟ والمتصوفة؟ ثم البوذية؟ ما رأي الرواقيين إذن؟ حتى الفلسفة المادية كيف ترى الحياة؟ رحلة بحث جميلة أخذت مني شهور خرجت منها أكبر كثيرًا، شعرت في كل لحظة فيها أن الله يحاول أن يدلني ويرشدني إلى إجابات أسئلتي وأنه كما يقول عنوان الديوان بيشرح لي". 

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فوز رشا الفوال بجائزة أحمد فؤاد نجم

كما حصدت الدكتورة رشا الفوال جائزة أحمد فؤاد نجم، فرع الدراسات النقدية، عن دراستها "هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم.. مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي".

وأقيم حفل التكريم واستلام الجائزة بالجامعة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم تسليم الجوائز في كل الأفرع.

يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم تقام برعاية مؤسسة ساويرس، ويقام اليوم حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، في دورتها الثامنة، وتنقسم جائزة «أحمد فؤاد نجم» إلى شقين، الأول هو فئة الأعمال الشعرية المدونة بـ«العامية المصرية»، والثانية هي فئة الأعمال النقدية.

وكتبت الدكتورة رشا الفوال على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مساء الخير أيها العام، اللهم لك الحمد والشكر، رشا الفوال تحصد جائزة أحمد فؤاد نجم،برعاية مؤسسة ساويرس، فرع الدراسات النقدية بدراسة عنوانها: ”هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية.. في شعر أحمد فؤاد نجم"
 

رامى وفا الشاعر رامى وفا جائزة أحمد فؤاد نجم احمد فؤاد نجم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في2019

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