الامتحان إلكتروني أم ورقي.. وزير التعليم: نحن أصحاب وليس الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم، إن الوزارة صاحبة الحق الأصيل في تحديد وسيلة امتحانات نصف أو آخر العام كنظام إلكتروني أو ورقي وليس الطلاب.

وأكد طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، اليوم الثلاثاء: "إحنا اللي اخترعنا الإمتحان الإلكتروني، والتابلت فكرته الإطلاع على المحتوى التعليمي".

وتابع طارق شوقي، أن"الوزارة هدفها تعويد الطلاب على أسئلة جديدة، مؤكدا أن عملية التطوير في المرحلة الثانوية تكمن في شكل السؤال، سواء كان الرد على السؤال بعلامة صح سواء إلكتروني أو ورقي، والفرق هنا منعدم، والطالب كل همه هو الرد على السؤال".



وأوضح شوقي، أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، على مستوى المدرسة وليست قومية، مضيفا أن الامتحانات الموحدة الإلكترونية يجيش ليها العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الإلكتروني، وكان هدف الوزارة إفساد هذا الأمر".