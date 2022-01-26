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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«موسوعة كأس العالم».. أحدث إصدارات ياسر ثابت بمعرض الكتاب

صدى البلد

صدر حديثًا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب " موسوعة كأس العالم" للدكتور ياسر ثابت، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، حتى الـ7 من فبراير المقبل.


جاء في صدارة الكتاب" حكايات غاية في الغرابة تصل إلى حَد قيام حروب وعداءات ومقاطعات دبلوماسية بسبب مباراة كرة قدم، مَعلومات مُدهشة، تفاصيل تُروى لأول مرة، وكواليس سِرية داخل أرض الملعب وخارجه، كل ذلك إضافة إلى الاحصائيات الكاملة التي تمكَّن لاعبون استثنائيون من بلوغها حتى حُفرت أسماؤهم في عشب الملعب الأخضر ولم يستطع أحدُ إزالتها حتى وقتنا هذا!.
هل تعرف أن أول مباراة دولية أقيمت في التاريخ كانت بين انجلترا واسكتلندا؟، متى كانت أول مرة استخدمت فيها الصافرة والشبكة؟ وكيف كان أول شكل للكرة وزي اللاعبين؟، هل تعرف حافي القدمين الذي مُنع من اللعب في الهند؟ ، اكتشف حكاية الـ19 لاعبًا الذين فازوا بكأس العالم مع بلاد غير مسقط رأسهم؟، ما هي أول قوانين حكمت كرة القدم؟ وحقيقة الكأس التي سرقت وعثر عليها مدفونة تحت شجرة؟، هُنا ستقرأ كُل شيء عن كأس العالم، طبيعة التنظيم، سيرة النجوم، ولقطات مُختلفة لم تسمع عنها من قبل! ستعود بالزمن للحظة قرار إقامة بطولة بعظمةِ كأس العالم لكرة القدم، وستتعرفون على كل الأسرار التي جعلت منها بطولةً استثنائية قائمة منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى الآن.

 

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مؤلفات بحثية

أما عن الدكتور ياسر ثابت، فهو أحد أبرز الأسماء في عالم الصحافة المصرية والدولية، ولد في ألمانيا عام 1964 وحصل على درجة الدكتوراه في الصحافة عام 2000، عمل مديرًا للأخبار في قناة «سكاي نيوز عربية»، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (2011)، ورئيسـًا لتحرير غرفة الأخبار في قناة «الحرة» في الولايات المتحدة (2007)، ورئيسـًا للتحرير في قناة «العربية» في دبي، الإمارات العربية المتحدة (2007)، وتتسم كتابات د. ياسر ثابت بالموسوعية والتنوع، له مؤلفاتٌ عدة، بينها «يوميات ساحر متقاعد - 2009» و «تحت معطف الغرام - 2014»و «يطل الخجل من حقيبتها- 2018».
ومن مؤلفاته البحثية والتأريخية: «شهقة اليائسين: الانتحار في العالم العربي»و «قصة الثروة في مصر» والتي صدرتا عام 2012 و«حروب كرة القدم» و«فتوات وأفندية» الصادرتان 2010، وغيرها.

موسوعة كأس العالم دار دو ن للنشر معرض القاهرة الدولي للكتاب كأس العالم معرض الكتاب

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