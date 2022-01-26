الداخلية تكشف حقيقة وفاة 5 أشخاص اختناقًا بالغاز في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، بشأن وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة؛ إثر إصابتهم باختناق؛ نتيجة استنشاق غاز.

وبالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر، وبإجراء التحريات؛ أسفرت عن أن أحد المواطنين وزوجته وأنجالهما الثلاثة، وصلوا لأحد المستشفيات، مصابين بضيق في التنفس؛ نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وتم إسعافهم، وغادروا عقب تلقيهم العلاج اللازم، وأبدوا رغبتهم في عدم تحرير أي تقارير طبية.

وبسؤال أفراد الأسرة؛ قرروا إصابتهم على أثر إشعالهم النيران في بعض قطع الفحم داخل غرفة النوم بالمنزل؛ للتدفئة، وخلودهم للنوم، وعند استيقاظهم شعروا بضيق في التنفس، فتوجهوا إلى المستشفى لإسعافهم، وتلقى العلاج اللازم.

واتخذت الإجراءات القانونية.