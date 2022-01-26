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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حقيقة وجود بحيرات مائية على كوكب المريخ

صدى البلد

أحاط الغموض بما بدا أنه بحيرات مائية شاسعة على القطب الجنوبي لـ المريخ، والتي تم اكتشافها خلال دراسة أجريت عام 2018 ، لكن العلماء الآن يعتقدون أنهم قد تكون لديهم الإجابة.

البحث الذي أجري في عام 2018، أدى إلى فكرة أن الانعكاسات المضيئة هي مياه أسفل الغطاء القطبي يمكن أن تكون مائية، لكن العلماء الآن يعلنون أنها كانت مجرد وهم.

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ويُظهر التحقيق الإضافي أن الانعكاسات تتطابق مع السهول البركانية المكتشفة في جميع أنحاء الكوكب الأحمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

قال الباحثون إن هذا يحل اللغز لأن درجات الحرارة والضغوط الحالية لا تخلق إمكانية ركود الماء السائل على سطح الكوكب، كما يعتقد العلماء في جامعة تكساس في أوستن أنه قد يكون صخرة بركانية مدفونة تحت الجليد في دراسة أجريت عام 2018.

وأشارت دراسة أجريت عام 2018 إلى أنه تم العثور على مياه في القطب الجنوبي للمريخ، فيما قال المؤلف الرئيسي للدراسة، سيريل جريما ، وهو عالم في معهد جامعة تكساس للجيوفيزياء (UTIG): "للحفاظ على المياه بالقرب من السطح؛ تحتاج إلى بيئة مالحة جدًا وحرارة قوية متولدة محليًا، وهناك حاجة إلى الموارد ، لكنها لا تتطابق مع ما نعرفه عن المنطقة".

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ووجد القائمون على الدراسة أن الجليد الخيالي يمثل الشكل الذي سيبدو عليه الكوكب عند مشاهدته من على بعد ميل من الجليد ، وهذا سمح لهم بمقارنة ميزات الكوكب بأكمله بتلك الموجودة تحت الغطاء القطبي.

ورأى جريما انعكاسات لامعة ، مثل تلك التي شوهدت في القطب الجنوبي لكنها منتشرة في جميع أنحاء الكوكب.

وتتوافق العديد من البراكين مع موقع السهول، ويمكن أن يؤدي تدفق الحمم البركانية الغنية بالحديد على الأرض إلى ترك الصخور التي تنتج انعكاسات مماثلة ، ويقترح العلماء أن الأنهار الجافة تحتوي على رواسب معدنية.

بحيرات مائية المريخ دراسة لماء

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