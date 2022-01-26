كبسولات.. أسامة عزمي يكشف تفاصيل الدواء المصري الجديد لمواجهة كورونا |فيديو

قال الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية للقاح كوفي فاكس، إن تصنيع الدواء الجديد في مصر، يأتي بالتزامن مع طرحه بالأسواق في أمريكا وانجلترا، مؤكدا أن هذا سيُسرع من الشفاء في أسرع وقت.

وأضاف أسامة عزمي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن المستحضر عبارة عن «كبسولات» تُؤخذ عبر الفم، وأنه سيتوفر داخل المستشفيات فقط في أولى مراحل استخدامه بمصر، وذلك حتى لا يُساء استخدامه خارج المستشفيات.

تصنيع هذا الدواء

وتابع أسامة عزمي، أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بتصنيع هذا الدواء، بأنه إنجاز كبير، سيسهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، والإسراع من عملية شفائهم