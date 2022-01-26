ممرضة تعالج مريض شلل بالرقص

تبذل ممرضة مجهود كبير لـ تحاول ابتهاج مريض مصاب بـ الشلل، وذلك من خلال جعله يمارس تمارين العلاج الطبيعي أثناء الرقص.

جعلت ممرضة جلسة العلاج الطبيعي ممتعة قليلاً لمريضتها والابتسامة العريضة على وجهه دليل على أنه استمتع بها تمامًا، بحسب ما نشر موفع "إنديا توداي" الهندي.

تم نشر الفيديو على موقع تويتر من قبل ضابط الشرطة الهندية (IPS) ديبانشو كابرا، مصحوب بتعليق :"كان كل الثناء على الممرضة التي كانت تساعد المريض في جلسة العلاج الطبيعي"، وقد حصد الفيديو الذي تم نشره منذ ساعات قليلة آلالاف المشاهدات.

في الفيديو الذي انتشر الآن بسرعة، جعلت الممرضة المريض المصاب بالشلل يقوم ببعض تمارين العلاج الطبيعي بطريقة مبتكرة.

ويظهر المريض مستلقياً على السرير بينما تعرضه الممرضة بعض خطوات الرقص، يمكن سماع أغنية في الخلفية ويحاول المريض تقليد خطوات الممرضة. في الجزء الأخير من الفيديو ، تساعد أيضًا المريض على ضم يديه وأداء تمارين حركة اليد.

وأوضح المعلقون على الفيديو عندما يتعافى المرضى ، فإنهم يشكرون جميع الأطباء، لكن كلمة" شكرًا "هي كلمة صغيرة جدًا لوصف العلاج المحب الذي يقدمه الممرضون والموظفون الطبيون الآخرون.