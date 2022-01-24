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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اعتقال سيدة وتغريمها بسبب مزحة.. ما القصة

صدى البلد

كانت إيماءة بهدف المزح سببًا في أن تساق سيدة إلى المعتقل، فقد قالت الشرطة المحلية إن سائحة هولندية اعتقلت في بولندا لإدائها التحية النازية في موقع معسكر الموت السابق "أوشفيتز بيركيناو".

كانت السائحة  البالغة من العمر 29 عامًا قد قامت بالإيماءة بالتحية العسكرية النازية أمام بوابة معسكر الموت، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

واتُهمت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها، فيما بعد بالمشاركة في الدعاية النازية، أصدر المدعون غرامة ، ووافقت على دفعها.

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وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن المرأة قالت إن الفعل كان مزحة سيئة، فيما كانت تقف لالتقاط صورة لـ زوجها في ذلك الوقت.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال أجانب بسبب الترويج للدعاية النازية في بولندا، وهي تهمة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة عامين.

ففي عام 2013 ، حُكم على طالبين تركيين بالسجن ستة أشهر لكل منهما ، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة لتحية نازية مماثلة في أوشفيتز.

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أقامت ألمانيا النازية معسكر الموت في بلدة أوسويسيم بجنوب بولندا بعد احتلالها لبولندا في بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939.

في ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات ونصف ، قتلت ألمانيا النازية بشكل منهجي ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص في أوشفيتز. كان ما يقرب من مليون يهودي.

أولئك الذين تم ترحيلهم إلى مجمع المعسكر تعرضوا للغازات والتجويع وعملوا حتى الموت وحتى قتلوا في التجارب الطبية. قُتلت الغالبية العظمى في مجمع غرف الغاز في محتشد أوشفيتز الثاني - بيركيناو.

قُتل ستة ملايين يهودي في الهولوكوست، الحملة النازية للقضاء على السكان اليهود في أوروبا. كانت أوشفيتز مركز تلك الإبادة الجماعية، حررت القوات السوفيتية المعسكر في أوائل عام 1945.

 

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