فوضى في مطار إسطنبول وانتشار كثيف للأمن بسبب إلغاء الرحلات |فيديو

تداولت وسائل إعلام محلية في تركيا، مقاطع فيديو من مطار إسطنبول تظهر انتشارا كثيفا لقوات الأمن، على خلفية الاحتجاجات والفوضى بالمطار بعد إلغاء الرحلات بسبب تساقط الثلوج.

وأظهرت مقاطع الفيديو غضب الركاب العالقين بمطار إسطنبول، لنحو 24 ساعة، م وسط صراخ "نحتاج إلى فندق"، ما دفع الأمن للتدخل لاحتواء الموقف.

After more than 24 hours of flight cancellations, stranded passengers at Istanbul Airport have started to protest with the slogan of “We need hotel.” The riot police were dispatched to the airport. #Turkey https://t.co/JQ4sXX1VWG pic.twitter.com/ABA3YX9fuZ — Duvar English (@DuvarEnglish) January 25, 2022

ومساء الثلاثاء، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار اسطنبول الدولي عبر مدرج واحد بعد توقفها بالكامل بسبب الثلوج.

وذكرت في بيان أنه تم فتح أحد المدارج في مطار إسطنبول، بعد إغلاق لعدة ساعات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المدينة.

وفجر الثلاثاء، أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات من مطار اسطنبول حتى الساعة 13:00، حيث تشهد المدينة منذ يومين موجة ثلجية كثيفة، أثرت سلبا على حركة المرور والمطارات.

توفير حافلات لنقل الركاب الذين تأخرت رحلاتهم من 24 إلى 48 ساعة، وكذلك أولئك الذين اختاروا مغادرة المطار إلى وسط المدينة.

واستقبل مطار إسطنبول نحو 25 ألف مسافر خلال 24 ساعة، وزودهم بحوالي 27 ألف صندوق غداء مجاني و36 ألف بطانية، حسب السلطات، وأشار المطار أيضًا إلى أن الركاب يمكنهم الوصول إلى خدمة الواي فاي المجانية وخصم بنسبة 30% في قاعة الطعام.