مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

يبحث المسلمون عن مواعيد و مواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 يناير 2022، 23 جمادى ثان 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 5:19 صباحاً

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:06 مساءً

أذان المغرب 5:27 مساءً

أذان العشاء 6:47 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:10 مساءً

موعد آذان المغرب 5:30 مساءً

موعد أذان العشاء 6:52 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:01 مساءً

موعد أذان المغرب 5:22 مساءً

موعد أذان العشاء 6:43 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً

موعد أذان العصر 2:57 مساءً

موعد أذان المغرب 5:18 مساءً

موعد أذان العشاء 6:37 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:43 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:37 صباحاً

موعد أذان العصر 3:44 مساءً

موعد أذان المغرب 6:06 مساءً

موعد أذان العشاء 7:22 مساءً