نهاية يناير.. تدريب الشباب علي 3 مهن بمركز قفط في قنا

القوى العاملة :

بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا في إجراء اختبارات التوجيه المهني لـ ٣٠ شاباً على مهنة التركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهني بقفط، التابع للمديرية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، WFP وشركة "قدرة" للحلول التكنولوجية والتعليم، في إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك اساس مهنتك" .

ومن المقرر أن تطلق المديرية دورات التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية لـ ٤٥ شاباً وفتاة، اعتبارا من ٣١ يناير الجاري، وذلك في اطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وتحت رعاية اللواء اشرف الداودى محافظ قنا.

وأكد حسام طلبة مدير المديرية، إنه تم استقبال الشباب راغبي التدريب بورشة التركيبات الكهربائية تحت إشراف محمد علي محمود وكيل المديرية، وعبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط، بحضور أحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية، وأحمد حسين أخصائي التوجيه المهني بمركز التدريب، والسادة ممثلي شركة قدرة للتنمية.

وأضاف مدير المديرية، أن وزير القوى العاملة وجه بالاهتمام بالشباب من الجنسين في إطار خطة التدريب المهني التي تم اعدادها، لتحسين مهاراته في مختلف المجالات وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لاحتياجات شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، على أيدي مدربين اكفاء تم اختبارهم في الوزارة، ومناهج تدريبية مستحدثة تم تدعيمها بدورات تدريبية في اللغات الأجنبية من أجل اعداد الشباب وتجهيزهم للعمل في الشركات العالمية داخل مصر وخارجها.

وأوضح طلبة، أن الدورات التدريبية المقدمة للشباب، مجانية مع حصول المتدربين على بدل نقدي يومي، وشهادة معتمدة من المديرية في ختام الدورات، وترشيحهم للعمل في الشركات والمصانع داخل نطاق المحافظة أو خارجها في باقي المحافظات.

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