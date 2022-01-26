إحلال وتجديد 31 محطة مياه نقالى بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه جارى الإحلال والتجديد ل 31 محطة مياه نقالى، والتى توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجارى.



وأوضح رئيس مياه سوهاج أن أعمال الاحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتياً وانه تم توفير المهمات والادوات الخاصة باعمال الاحلال والتجديد وجارى اعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

واشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة ان المحطات الجارى اعمال الاحلال والتجديد بها يبلغ عددها 31 محطة منها محطة بمركز طهطا ومحطتى مياه بمركز جهينة و 7 محطات بمركز اخميم و 7 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة بمركز المنشاة و 3 محطات بمركز ساقلتة و 6 محطات بمركز جرجا و4 محطات بمركز دار السلام.