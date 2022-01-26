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رئيس التحرير
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اقتصاد

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القابضة للمياه تناقش مشروعات المرحلة القادمة لـ حياة كريمة بأسيوط والوادى الجديد

صدى البلد

استعرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أهم المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمراكز (باريس والخارجة والداخلة وبلاط) بمحافظة الوادي الجديد لتغطية قرى المحافظة بخدمات المياه والصرف الصحي، طبقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم المشروعات المقترحة للمرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدراسة تغطية قرى مراكز (باريس، الخارجة، الداخلة، بلاط) بمحافظة الوادي الجديد بخدمات المياه والصرف الصحي من مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط إنحدار وإنشاء محطات مياه جديدة وتزويد الآبار الإرتوازى بوحدات معالجة أملاح، ومد خدمات الصرف الصحي من مد شبكات وإنشاء محطات رفع أو محطات معالجة لمدالخدمة للمواطنين بالمحافظة.

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حضر الاجتماع  الدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نهلة عبد السلام مدير الإدارة العامة للمخطط العام بالشركة القابضة عبر Video Conference، بالتنسيق مع الهيئة العربية للصناعات الهندسية (EEII).

وقال اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن محافظة الوادي الجديد حظيت بأعمال مد وتدعيم 64 كم شبكات مياه بمركزي الداخلة والفرافرة، و توريد 33 طلمبة أعماق غاطسة لمحطات الآبار الإرتوازي، و200 وصلة سملس قطر 6 بوصة، وتوريد 4500 م كابلات كهربائية خاصة بالطلمبات، وتوريد 6 مولدات قدرة 500 ك.ف.أ.، وإحلال وتجديد عدد 6 آبار إرتوازى بقيمة تقديرية 54.5 مليون جنيها.

وأشار إلى مد خدمة الصرف الصحي لقريتى (الشيخ مرزوق وعلي بن أبي طالب) بقيمة تقديرية حوالي 50 مليون جنيها، وذلك بإنشاء محطة معالجة صرف صحي الشيخ مرزوق، بطاقة استيعابية 300م3 / يوم، لتعمل بنظام برك الأكسدة، و إنشاء عدد (2) محطة رفع صرف صحي، ومد وتدعيم 20كم خطوط صرف صحي وعدد 1000 وصلة منزلية باطوال مواسير 7.7كم.

الشركة القابضة لمياه الشرب محافظة الوادى الجديد مبادرة حياة كريمة الوادى الجديد شركة مياه الشرب محطات مياة

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