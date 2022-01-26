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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض فيلم فرق خبرة على منصة شاهد

هدى المفتي في فرق
هدى المفتي في فرق خبرة

ينطلق الفيلم الاجتماعي الرومانسي فرق خبرة بطولة هدى المفتي ومحمد الشرنوبي على منصة شاهد ابتداءً من يوم الأربعاء 26 يناير الساعة 11 مساءً، وذلك بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً في دور العرض السينمائية مؤخراً ولاقي ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب، معتبرينه الفيلم الأكثر تعبيراً عن واقعهم في وقتنا الحاضر.

 

وتدور أحداث فيلم فرق خبرة، حول ناجي (محمد الشرنوبي) الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى (هدى المفتي)؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له. والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته أيضاً طه الدسوقي، دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وسنتيا خليفة.

 

فيلم فرق خبرة هو أحدث أعمال هدى المفتي، كما تستعد حالياً للمشاركة في بطولة فيلم عمّهم مع محمد إمام، النجم محمود حميدة، سيد رجب، أيتن عامر ومحمد ثروت، ومن إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري، وفيلم بضع ساعات في يوم ما، وتشارك في بطولته مع مي عمر، مايان السيد، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني وخالد أنور، ومن إخراج عثمان أبو لبن، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم للكاتب محمد صادق مؤلف واحدة من الروايات الأكثر مبيعاً "هيبتا". 

 

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـ هدى فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً 1919 لمؤلفها أحمد مراد، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك.

فرق خبرة منصة شاهد هدي المفتي محمد الشرنوبي دلال عبد العزيز

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