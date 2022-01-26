الأوقاف: قافلة دعوية تضم 11 خطيبا إلى حلوان الجمعة المقبل

أعلنت مديرية أوقاف القاهرة عن تنظيم قافلة دعوية إلى إدارة أوقاف حلوان الجمعة القادم، 28 يناير 2022م، لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان "حق الوطن والتضحية في سبيله"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المناطق.

وأوضحت المديرية أن أعضاء القافلة هم على النحو التالي:

1. د/ خالد صلاح الدين مسجد المراغي – حلوان

2. الشيخ / محمود خليل سيد مسج إبراهيم الدسوقي – كفر العلو

3. الشيخ / ربيع اللبيد مسجد الشهيد – كفر العلو

4. د/ علي حسن مسجد أنصار السنة – كفر العلو

5. الشيخ / أشرف شعبان مسجد عباد الرحمن – كفر العلو

6. الشيخ / أحمد رشوان مسجد عمرو بن العاص – كفر العلو

7. الشيخ / عبد الرحمن شعبان مسجد الفرقان – كفر العلو

8. الشيخ / محمد أبو المحاسن مسجد بلال بن رباح – عرب غنيم

9. الشيخ / السيد المحمدي مسجد الاعتصام – عرب غنيم

10. الشيخ / رأفت بسيوني مسجد عمر بن الخطاب – عرب غنيم

11. د/ محمد الهادي غمري مسجد الحق – عرب غنيم