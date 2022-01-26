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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يشدد علي التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية

عمليات وزارة التنمية
عمليات وزارة التنمية المحلية

تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع في المحافظات ، بعد موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم الاربعاء  .

عمليات التنمية المحلية 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن تقرير غرفة العمليات أوضح تعرض محافظة القاهرة لسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على أغلب أحياء المحافظة مع وجود تراكمات خفيفة للمياه ، وتم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، لإزالة تراكمات المياه ، كما لايوجد معوقات لحركة المرور على مستوى المحافظة .

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وقال اللواء محمود شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الجيزة والاسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والغربية والدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية ، وعدد آخر من محافظات الجمهورية مع وجود رياح متوسطة .

ونوه إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات، والوحدات المحلية للتدخل السريع والتعامل مع تجمعات الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات الاسكندرية وكفر الشيخ ، حيث تم تعطيل الدراسة بإستثناء المدارس والمعاهد الأزهرية التى بها امتحانات .

وأشار التقرير، أيضاً إلي انتشار معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، طبقاً لخطة الإنتشار المعدة لمواجهة موجة الطقس المتوقعة.

وطالب اللواء محمود شعراوي ، كافة المحافظات بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وسرعة أعمال شفط وسحب المياه بالمعدات بالأماكن المتراكم بها المياه، مع ضرورة نزول رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات المتضرره من أحوال الطقس .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

عمليات وزارة التنمية المحلية 

كما طالب اللواء محمود شعراوي ، بأهمية باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، لسرعة التعامل مع أي طوارئ ، كما طالب وزير التنمية المحلية من المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار ، أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ، خوفاً من الرياح الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

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وزير التنمية المحلية الطقس السييء المحافظات مجلس الوزراء

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