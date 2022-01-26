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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للشباب.. اعرف أسباب النخالة الوردية ومضاعفتها

النخالة الوردية
النخالة الوردية

النخالة الوردية هي طفح جلدي فيروسي يستمر حوالي 6-12 أسبوعًا، يتميز المرض برقعة حمراء متبوعة ببقع بيضاوية متشابهة أصغر تقع بشكل رئيسي على الصدر والظهر.

 

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ما هي أسباب النخالة الوردية؟

من غير المعروف ما الذي يسبب طفح جلدي أو النخالة الوردية، على الرغم من أن الطفح الجلدي قد يشبه خلايا النحل أو رد فعل جلدي ، إلا أنه لا يرجع إلى الحساسية. 

علاوة على ذلك ، فإن هذا الطفح الجلدي لا ينتج عن الفطريات أو البكتيريا، بدلاً من ذلك ، يعتقد الباحثون أن النخالة الوردية هي عدوى فيروسية .

النخالة الوردية ليست مرضا معديًا ، لذلك لا يمكنك الحصول عليه عن طريق لمس جروح شخص ما. 

ما هي مضاعفات النخالة الوردية؟ 

الطفح الجلدي، قد تظهر البقع البنية على الأشخاص ذوي البشرة الداكنة بمجرد اختفاء الطفح الجلدي راجع طبيبك للتأكد من السبب وسلامتك الصحية.

كما يصيب داء النخالة الوردية بشكل أكثر شيوعًا عند المراهقين والشباب، ومع ذلك ، يمكن أن يصيب كل من الرجال والنساء في أي عمر. 

على عكس العديد من الأمراض ، فإن النخالية الوردية ليس لها غلبة عرقية ، ومعظم الناس يصابون بها مرة واحدة فقط خلال حياتهم

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