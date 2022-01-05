أعراض الأرتكاريا النفسية.. أبرزها صعوبة التنفس

تظهر أعراض الأرتكاريا النفسية أو كما تعرف خلايا النحل (الحاد) قصيرة المدى فجأة، وتختفي في غضون أسابيع قليلة، ولا تعرضك أعراض الأرتكاريا النفسية والطفح الجلدي المزمن لأي خطر مفاجئ لرد فعل تحسسي خطير.

أعراض الأرتكاريا النفسية





وإذا كنت تعاني من أعراض الأرتكاريا النفسية كجزء من رد فعل تحسسي خطير، فاطلب الرعاية الصحية، تشمل علامات وأعراض الأرتكاريا النفسية الدوخة وصعوبة التنفس وتورم الشفتين والجفون واللسان.





يمكن أن تكون أعراض الأرتكاريا النفسية مزعجة للغاية وتتداخل مع النوم والأنشطة اليومية بالنسبة للعديد من الأشخاص، توفر مضادات الهيستامين والأدوية المضادة للحكة الراحة من الأعراض .



ما هي الأرتكاريا النفسية ؟



ومن الممكن أيضًا تفسير ظهور أعراض الأرتكاريا النفسية لحدوث مجموعة من التغيرات الهرمونية والكيميائية استجابة للإجهاد والتوتر، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى تمدد الأوعية الدموية فتظهر بقع حمراء منتفخة على الجلد.



وتشمل علامات وأعراض الأرتكاريا النفسية المزمنة ما يلي:

- مجموعات من الكدمات ذات اللون الأحمر أو بلون الجلد (البثور)، والتي يمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم

- تتنوع الكدمات في الحجم وتتغير شكلها وتظهر وتتلاشى بشكل متكرر بينما يأخذ التفاعل مجراه

-الحكة التي قد تكون شديدة

- تورم مؤلم (وذمة وعائية) في الشفتين والجفون داخل الحلق

- ميل لظهور العلامات والأعراض بمحفزات مثل الحرارة والتمارين والضغط النفسي

- ميل للعلامات والأعراض للاستمرار لأكثر من ستة أسابيع والرجوع بشكل متكرر وغير متوقع ، أحيانًا لأشهر أو سنوات.