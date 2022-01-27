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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حملة انتقادات لفيلم
حملة انتقادات لفيلم أصحاب ولا أعز

بين اتهامات الجرأة الزائدة، والدفاع عن حرية الفن، بات الصراع مشتعلًا بين المؤيد والرافض، والمدافع عن منى زكي والمهاجم لها، لكن الهجوم على منى زكي لم يتوقف عند حدّها بل تخطاها إلى زوجها أحمد حلمي أيضًا من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

شاهد الفيديو:


مشهد فيلم أصحاب ولا أعز لم يتخط ثوان، ولم يكن مفهومًا للكثيرين في سياقه الدرامي الذي وُضع به، بل وصفه البعض بأنه لم يؤثر في سير الأحداث ولم يكن مهمًا للغاية.


قدمت منى زكي وفقًا للنقاد أداءً تمثيليًا رائعًا خلال الفيلم، ولم تقدم أي مشاهد عري، بحسب ما وصف الإعلامي عمرو أديب الذي دافع عنها: "مبانش منها صوباع في الفيلم"، لكن الفيلم احتوى على أحد المشاهد التي أثارت جلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أقدمت منى زكي على وضع ملابسها الشخصية في شنطة الخروج، قبل زيارة أسرية لأصدقاء العائلة.

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