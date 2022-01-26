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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل القمة الرباعية بين السيسي والعاهل البحريني وبن زايد وبن راشد

القمة الرباعية
القمة الرباعية

عقدت في أبوظبي اليوم الأربعاء، قمة جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبحثوا خلالها التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.

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وتطرق القادة، خلال اجتماعهم في قصر الوطن في أبوظبي، إلى الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وإطلاقها صاروخين بالستيين تجاه الدولة مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أن هذه الممارسات العدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية وتمس بالأمن والسلم الدوليين، كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميها.


وأكد الرئيس السيسي والعاهل البحريني على تضامن بلديهما مع دولة الإمارات ودعمهما كل الخطوات التي تتخذها لضمان الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.


وأكد القادة في ختام اجتماعهم أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية وشعوب المنطقة والحاجة إلى صياغة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد الملك حمد بن عيسي الشيخ محمد بن زايد ميليشيا الحوثى

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