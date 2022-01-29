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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستالجيا | حكاية السيارة سيمكا نجمة شوارع القاهرة في السبعينيات

احدي سيارات سيمكا
احدي سيارات سيمكا الفرنسية

تشتاق أرواحنا بشكل دائم للماضي لأزمنة كلاسيكية اتسمت بالرقي وتفعمت بالفن والجمال الذي تشكل و ظهر في كل تفصيلة من تفاصيل تلك العصور الذهبية، على الرُغم من أننا لم نعاصر هذه الأزمنة ولكن كلما تحل علينا نفحاتها نشعر وكأننا جزء لا يتجزء من هذه الحقبة، لدرجة تجعلنا نتمنى أنه له لو كان بالفعل توجد هناك آلة زمن حقيقية تنقلنا للتو لأي حقبة نريد التواجد بها لنعاصر هذه الأشياء على حقيقتها، وخاصة لعشاق امتلاك السيارات الكلاسيكية التي أنتجت في تلك العصور.

إعلان ورقي بإحدى الصحف المصرية للسيارة سيمكا

للأسف هناك أشياء من الماضي لم نعاصرها ولكن نستمع إلى حكاياتها، منها تلك السيارات الأسطورية التي شاهدنا كثير من صورها أو بعض المشاهد لها في الأعمال الفنية ولكنها انقرضت في الواقع، باستثناء بعض النسخ المعدودة المتواجدة بحوزة بعض هواة امتلاك التحف النادرة وكل ما هو كلاسيكي، وجاء من بين هذه السيارات التي لم نعاصرها ولا نعرف عنها شيء السيارة سيمكا SIMCA.

السيارة سيمكا

سيارة فرنسية الأصل والمنشأ ولكن أسسها الإيطالي هنري بيجوزي HENRI PIGOZZI الإيطالي وأحد الشركاء الرئيسيين لشركة صناعة السيارات الإيطالية فيات FIAT، وكان قد أسس الشركة الفرنسية سيمكا SIMCA في العام 1934 لتصبح أحد المقرات التي تقوم بصناعة طرازات فيات FIAT في فرنسا، حيث كانت تواجه الكثير من المشكلات في ترويج إصدارتها في بفرنسا وطرحت بالفعل أولى إنتاجاتها للسيارة الصغيرة الأشهر TIPO 508 BALILLA.

TIPO 508 BALILLA

بحلول العام 1939 أنتجت الشركة الفرنسية سيمكا أولى الطرازات التي حملت إسمها وهو الطراز SIMCA HUIT، في وقت كانت هذه الشركة تتخصص فقط في طرح طرازات الإيطالية فيات FIAT، وجاءت الحرب العالمة الثانية وظل خط إنتاج إصدارات فيات مستمرًا، ولكن بعد إنتهاء هذه الحرب وتحديدًا في العام 1951 بدأت أولى الخطوات في إنفصال الشركة الفرنسية سيمكا SIMCA عن الشركة الإيطالية فيات FIAT، بطرحها للطراز SIMCA ARNODE، هذه السيارة التي صُنعت خصيصًا للتفوق على قرينتها الفرنسية PEUGEOT 203.

SIMCA HUIT

انتشرت السيارة SIMCA ARNODE بشكل هائل حول العالم منذ أولى لحظات إنتاجها، لدرجة جعلتها تنتج حوالي 20 ألف نسخة في العام 1959 لذا فكانت قد تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا خلال منافستها في السوق العالمية للسيارات، وفي العام 1954 حققت الشركة الفرنسية سيمكا SIMCA  إنتصارًا آخر وذلك من خلال شرائها لمقر مصنع الشركة الأمريكية فورد FORD المتواجد بفرنسا، والذي كان متخصصًا حينها بإنتاج الطراز FORD VEDETTE، وبالتالي تحولت حقوق إنتاج هذا الطراز للشركة الفرنسية سيمكا ليصبح الطراز SIMCA VEDETTE.

SIMCA VEDETTE

"وصلت رسالة جديدة من سيارات سيمكا .. قوية جدا .. إقتصادية .. سريعة .. ألوان متعددة .. تحسينات عديدة"، بهذه الكلمات كان الإعلان عن السيارة المدهشة لهذا العصر في إحدى الصحف المصرية، فقد اخذت إصدارات الشركة الفرنسية سيمكا SIMCA شهرة كبيرة وحققت إنتشارًا واسعًا في الشوارع المصرية، فقد حازت السيارة سيمكا SIMCA على لقب سيارة العام، وذلك في عامي 1976 و 1978.

إعلان ورقي بإحدى الصحف المصرية للسيارة سيمكا

كانت تسعى شركة صناعة السيارات الأمريكية كرايسلر CHRYSLER للإستحواذ على الشركات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال منافستها في السوق العالمية للسيارات، وكان من بين هذه الشركات الفرنسية سيمكا SIMCA التي ضمتها لكنفها في العام 1970، ولكن لم يظل الامر كذلك كثيرًا حيث إنتهى المطاف بتلك الشركة العتيقة بعدما تحولت حقوق ملكيتها للشركة الفرنسية بيجو PEUGEOT بشرائها في العام 1978، وكانت هذه نهاية الحكاية لسيمكا SIMCA حيث تم إستبدالها بالسيارة تالبوت TALBOT.

السيارة سيمكا
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