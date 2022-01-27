انطلاق موسم الخير.. قنا تستعد لإنتاج 300 ألف طن سكر سنوياً ..شاهد

تستقبل ٣ملايين طن قصب خام

أيادى عاملة تجد أعمالاً بعد فترة من الركود و ماكينات تدور من جديد بعد فترة توقف تصل لأكثر من 6 شهور ، كل ذلك مع حلول شهر يناير من كل عام والى يعتبر بمثابة " موسم الخير" لكل الفئات التى تتعامل مع محصول قصب السكر، حيث تبدأ ماكينات مصانع سكر " قوص- دشنا- نجع حمادى" بمحافظة قنا فى الدوران والعمل بعد فترة من التوقف تبدأ مع وصول آخر عود قصب ، انتظاراً لموسم جديد لاستئناف العمل.

موسم القصب يمثل أهمية كبيرة لمحافظة قنا بأكملها ، لاعتماد معظم المزارعين على زراعة محصول القصب ، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقصب حوالى 120 ألف و 96 فدان ، موزعين على كافة مراكز المحافظة ، و بما يعادل 37 % من المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية.

يناير من كل عام يمثل شهر الحصاد و جنى الثمار للمزارعين ، فبعد عام كامل من الاهتمام والرعاية لمحصول القصب ، يبدأ المزارعين فى كسر محصولهم بالاتفاق مع المصنع الواقع فى نطاق زراعتهم ، ليتم توريد محصول القصب و الحصول قيمة الأطنان الموردة والتى تم رفعها هذا العام لتصبح 810 جنيهاً للطن الواحد .

الكثير من المزارعين يربط مناسباته الاجتماعية كالزواج أو شراء احتياجات جديدة للمنزل ، بموسم كسر القصب ، حيث تكون حصيلة البيع كبيرة مع أصحاب الحيازات الكبيرة ، ما يمكنهم من الحصول على مبالغ كبيرة تتيح لهم استثمارها فى مناسبات كبيرة، و بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة يمثل قيمة كبيرة كونها نتاج جهد وتعب عام كامل.

القصب موسم خير لفئات كثيرة، تبدأ بالعامل البسيط الذى تفتح لها باب رزق ، من خلال يوميات أجرة من بداية شهر يناير حتى مايو من كل عام ، و أصحاب سيارات النقل والجرارات الزراعية الذين لا يتوقفون عن العمل فى نقل المحصول من المزارع للمصانع طوال فترة الموسم ، و أصحاب عصارات العسل الأسود والجلاب، الذين يبدأ موسمهم مع موسم كسر القصب.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن محافظة قنا تعد الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص، إضافة إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالى ١٢٠ ألف و ٩٦ فدان تمثل حوالي ٣٧% من إجمالى المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية، تنتج حوالى ٣ ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالى ٣٠٠ ألف طن سكر سنوياً.

وأكد محافظ قنا ، الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى ، داعياً لمواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم و أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب و الأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

وقال المهندس الظافر أحمد توفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع سكر نجع حمادى ، إن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى وتنتهى بمصنع السكر، و أن هذا الموسم يعد الموسم الـ ١٢٥ منذ انشاء المصنع عام ١٨٩٧ .

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع سكر نجع حمادى، بأنه تم التعاقد مع ١٦ ألف مزارع بمراكز " نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف" لتوريد أكثر من مليون و ٢٠٠ ألف طن قصب تُنتج حوالى ١٣٠ ألف طن سكر، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ ، كما يجرى حالياً تنفيذ المزيد من أعمال التطوير بمختلف الأقسام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الإنتاج.

و قال المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز، رئيس مصانع سكر وتكرير دشنا ، إن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى دشنا و تنتهى بمصنع السكر، وتبلغ المساحة الاجمالية المنزرعة بالقصب و التى يتم توريد محصولها للمصنع حوالى ٢٢ ألف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ٧٥٠ الف طن سكر سنوياً.

و أضاف عبدالعزيز ، محصول قصب السكر له أهمية اقتصادية كبيرة ،لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة و خميرة الخبز الطازجة و الجافة والعطور ومستحضرات التجميل و كبريتات الصوديوم والزيوت و العجائن العطرية و مكسبات الطعم والرائحة.

و قال الكميائي صلاح عمر على، رئيس قطاعات مصانع سكر قوص بأنه من المتوقع استقبال مليون و ٣٠٠ ألف طن من قصب السكر هذا العام، ستنتج ١٤٥ ألف طن سكر تقريبا، حيث تم الانتهاء مبكراً من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال جميع صيانة خطوط الديكوفيل وتجديد العربات لنقل القصب من أماكن كسره، كما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية بالمصنع وتثبيت لافتات على بوابات دخول جرارات الزراعية للمصنع موضح بها التعليمات لتسهيل استقبال المحصول قصب السكر.

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا

مصانع قصب السكر بقنا