ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص في القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج مركزات الأعلاف البروتينية والمواد الغذائية والمطهرات والمنظفات المغشوشة والمقلدة والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن القليوبية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص ، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (1187 طن مواد خام عبارة عن مخلفات مجازر ومنتج نهائى لمركزات وإضافات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول - 19٫8 طن منتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة بدون بيانات معدة للتداول – 5 طن مواد خام لزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر معدة للتعبئة – 5 طن مواد خام مخلفات زجاجية مجهولة المصدر) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.