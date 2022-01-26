والد شاب قتل على يد بلطجية: أتمنى القصاص العادل بأقصى عقوبة للمتهمين.. فيديو

قال والد شاب، تم قتله على يد بلطجية، أنه “أتمنى القصاص العادل لأبني،وعايز اقصى عقوبة لهؤلاء البلطجية”.

فيما قالت والدة الشاب، “ابنى كان بيهتم بيا وبيودينى لدكاترة وكان حنين أوى، وقلبي كان حاسس لحظة خروجه من المنزل بأن فيه حاجة هتحصل ، وكل الناس لما الحادثة حصلت مرضيوش يقولولى بس كان قلبي حاسس”.

وأضافت، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن “دموعي لم تتوقف منذ وفاته، ونفسي القصاص العادل من هؤلاء القتله ”.

وتابعت اللى يقدر يمسك سلاح ويقتل بيه روح مش عيل أبدا أهاليهم طردينهم في الشوارع وانا طالبة حق إبني ييجي".