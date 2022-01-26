أبو جبل يوجه رسالة لـ الشناوي ويؤكد: أي حارس سيؤدي بنفس المستوى

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم التهنئة للجماهير المصرية عقب الفوز على كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 5-4 فى ثمن نهائي البطولة.

وقال أبو جبل عبر قناة بي إن سبورتس: "أقول لـ محمد الشناوي ألف سلامة وبإذن الله يعود لنا قريبا، أبارك لجمهور منتخب مصر والجهاز الفني واتحاد الكرة، حافظنا على تركيزنا حتى اللحظة الأخيرة واستطعنا تحقيق الانتصار وهدفنا هو الفوز بالبطولة".

وواصل: "بتوفيق الله استطعت التعامل بشكل جيد مع الهجمات التي جاءت على مرمى منتخب مصر بعد مشاركتي حتى وصلنا لركلات الترجيح وحققنا الفوز".

وأتم تصريحاته: "كل حراس المنتخب يتدربون بشكل جيد حتى يصبح كل حارس أفضل من الآخر والنتيجة والأداء في الملعب هما الإثبات على ذلك، وإذا شارك محمد صبحي أو محمود جاد سيظهران بنفس المستوى والكفاءة وجميعا نتعلم من بعضنا البعض خلال التدريبات".

وتلتقي مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.