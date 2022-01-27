انتشار رجال الشرطة بالطرق والشوارع لمساعدة المواطنين في الطقس السيئ.. حملات أمنية مكبرة على تجار المخدرات بالمحافظات

رجال الداخلية يساعدون المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ بالمحافظات

الداخلية تضبط هيروين وشابو بـ 10 ملايين جنية بالاسماعيلية

سقوط دجال ينصب على المواطنين في سوهاج

ضبط عصابة سرقة التوك توك بالمنوفية



واصل رجال وزارة الداخلية جهودهم فى مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات ، حيث تواجد رجال وزارة الداخلية بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الطقس السيئ ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.. إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية .. إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

ورفعت أجهزة وزارة الداخلية درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار .. وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة .



وكان للتواجد الفعال لرجال وزارة الداخلية بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة الموطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين الأمر الذى لاقى إستحساناً ورضاً المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (شخصين - مقيمبن بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدرى "الهيروين – الشابو".

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 27 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول – ميزان حساس) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة.

وقدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين وممارسة أعمال الدجل والسحر والشعوذة مُتخذاً من محل إقامته مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (كتابين خاصين بأعمال السحر والعلاج الروحانى- كمية من البخور تستخدم فى أعمال السحر- العديد من الأوراق البيضاء مدون عليها حروف وطلاسم وملفوف عليها قطعة قماش "أحجبة"- 2 عملة ورقية مدون عليها حروف وطلاسم- دفتر بأسماء الأشخاص المترددين وبياناتهم وصورهم وحالات السحر التى يعانون منها والمبالغ المالية التى تم تحصيلها منهم- كمية من مخدر البانجو "بقصد التعاطى"- مسدس صوت- هاتف محمول "تبين أنه يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

ومن ناحيه اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية إرتكب 10 وقائع سرقة مركبات "توك توك".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن المنوفية قيام (شخصين – لهم معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات مركبات " توك توك " بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنزل أحدهما ، وبحوزتهما ( فرد محلى - طلقتين لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة ") .

كما ضُبط داخل المنزل (مركبتين "توك توك " مُبلغ بسرقتهما بدائرتى مركز شرطة تلا بالمنوفية وقسم شرطة قليوب بالقليوبية ")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (10) وقائع بدوائر (مراكز شرطة "الشهداء - بركة السبع – أشمون" ، بلقاس بالدقهلية ، طنطا بالغربية " قسمى شرطة "أول شبرا الخيمة ، قليوب "بالقليوبية) ، وأضافوا بتصرفهما فـى المسروقات بالبيع لعملائهما (3 عاطلين محددين - مقيمين بدائرة مركز شبراخيت بالبحيرة) ، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهم وضبطهم ، كما أرشدوا عن (8 مركبات "توك توك") بمخزنين خاصين بإثنين منهم كائنين بدائرة مركز شبراخيت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.