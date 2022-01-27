محمد بركات حول صرف مكافأة استثنائية للاعبين: مانقدرش نتأخر على المنتخب.. فيديو

قال محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن ما قدمه منتخب مصر ضد كوت ديفوار، يدعو للفرحة والفخر، خاصة وأن الأداء كان رائع وجميع اللاعبين أعلنوا عن نفسهم بالتأهل إلى دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا.

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا بد من توجيه الشكر للجماهير الحريصة على السفر إلى الكاميرون رغم الظروف الصعبة، وتوجيه الشكر أيضًا للاعبين وكارلوس كيروش الذي أدار المباراة باقتدار.

وأشار إلى أن كل مرحلة دائمًا ما تكون أصعب من التي تسبقها، والأهم هو الاستمرار في البطولة إلى حصد اللقب الثامن في تاريخ مصر، موضحًا أن اتحاد الكرة لن يتأخر على منتخب مصر تمامًا بشأن صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز، خاصة وأنه أسعد الجماهير المصرية.

واختتم تصريحاته، أن منتخب مصر لا يخشى أحد، وطالما يخطط وينفذ بشكل صحيح يصل للمطلوب وهو الفوز دائمًا، مضيفًا «احنا طماعين ومش هنقبل غير بالتتويج بالبطولة بإذن الله، والمستوى سيفرق معنا في شهر مارس الذي سيشهد مباراتي حسم التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر».