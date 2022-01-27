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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد منافسة شرسة ببرنامج الفرصة.. فوز شركة "الموقع" منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء

برنامج الفرصة
برنامج الفرصة

بعد   منافسة  طاحنة    في ثاني الحلقات    التسابقية   لبرنامج " الفرصة  " في كلمة أخيرة   الذي تقدمه الاعلامية   لميس الحديدي   على شاشة ON   اسفرت المنافسة  بين ثلاث  شركات ناشئة   وهي الشركات التي تنافس خلال الحلقة هي "دكيلو" شركة تضع إعلانات متحركة على السيارات الملاكي والأجرة، و"لايف بوكس" وهي شركة توفر كهرباء ومياه بالطاقة الشمسية للمناطق النائية، وكذلك شركة "الموقع" وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل.


حيث   أظهرت   تصويتات لجنة الحكام    ومرحلة إقناع المستثمروهو هو باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين  تقدم  شركة "الموقع" وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل.  بنسبة تصويت  74%  وحصلت "لايف بوكس" وهي شركة توفر كهرباء ومياه بالطاقة الشمسية للمناطق النائية نسبة تصويت    بلغت65.83 %   بينما جائت  "دكيلو" شركة تضع إعلانات متحركة على السيارات الملاكي والأجرة  في المرتبة الثالثة   بنسبة تصويت  بلغت 59% 
وفي المرحلة الحاسمة  التي يقودها بنك الطعم عبر لجنة الاثر المجتمعي   التي تمنح نسبة  5%  للمشروعات صاحبة   لجنة الاثر المجتمعي الاكبر  ووتتشكل  لجنة  الاثر المجتمعي  من محسن سرحان   رئيس بنك الطعام   التنفيذي  وداليا أبو الفتوح بمنظمة الفاو   وعبد الرحمن ناجي بمؤسسة  ساويرس  للتنمية ".


وحسمت المرحلة الاخيرة  النتائج النهائية  بقيادة لجنة الاثر المجتمعي حيث  منح   رئيس بنك الطعام  التنفيذي محسن سرحان   نسبة 5% لشركة  لايف بوكس  وهي شركة توفر كهرباء ومياه بالطاقة الشمسية للمناطق النائية  لاسهامها   في تغيير المجتمع وحماية الكرة الارضية لترتفع    نسبة  التصويت  إلى 71.1% لصالحه وحصلت شركة  "الموقع" وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل.على نسبة 72.77% وهي ال   بينما إرتفع التصويت لصالح    "دكيلو" شركة تضع إعلانات متحركة على السيارات الملاكي والأجرة  في المرتبة الثالثة   إللى  63.44% لتظل  محتظفة بالمركز الثالث .


وأعلنت   لميس الحديدي  حصول شركة شركة  "الموقع" وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل على المركز الاول  بنسبة  72.77% حاصلاً على جائزة قدرها  100 ألف   جنيه   من شركة إنرشيا للتنمية العقارية   وهي إحدى الشركات الناشئة راعية المسابقة  بالاضافة  إلى جائزة وقدرها 180 ألف    جنيه   من وزارة الاتصالات    عبر برنامج الابداع " كرياتيفا " وهي منحة إحتضان   "

 

لميس الحديدي حماية الشركات الناشئة الاتصالات السيارات

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