سيف زاهر يشيد بحراس منتخب مصر: نجوم اللقاء

أشاد الاعلامي سيف زاهر بأداء حراس منتخب مصر في مباراة جمعت الفراعنة ومنتخب كوت دايفوار، وانتهت بتأهل منتخبنا الوطني لدور ال8 بركلات الترجيح، بعد تصدي رائع من الحارس أبو جبل، وأداء مشرف لمحمد الشناوي قبل خروجه للاصابة.

وكتب في تغريدة: “أبو جبل في حتة تانية والشناوي في حته تانية الاتنين نجوم اللقاء”.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية، أما إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسوف يخضع كلاهما غدا لعمل أشعة لتحديد برنامج علاج لهما.