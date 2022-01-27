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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فايز يشيد بروح المنتخب.. ويهنئ النني برجل المباراة

صدى البلد

أشاد محمود فايز المدرب المساعد للمدير الفني السابق للمنتخب الوطني كوبر بأداء منتخب مصر أمام كوت ديفوار، بعد التأهل لدور ال8 في كأس الأمم الافريقية.

وكتب: “طب والله اول كلمه رد عليا بيها النني انهارده وانا بهنيه علي الاداء والروح ورجل المباراه: (الرجاله كلهم انهارده مش انا بس اللي استحقها) هي دي الروح”.

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زيزو: البطولة ستأتي ونركز على مواجهة المغرب

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سيف زاهر يشيد بحراس منتخب مصر: نجوم اللقاء

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

قال الكابتن ناصر النني والد الأعب محمد النني نجم منتخب مصر ، إن اليوم شاهدة مباراة المنتخب الوطني مع الأسرة في المنزل ، مؤكدا أن محمد النني إدي دور اليوم في المباراة علي اعلي مستوي وجميع لاعبين المنتخب اليوم رجاله .

واضاف ناصر النني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر" ، إن المعسكر المقام  قبل المباريات يقرب اللاعبين من بعضهم البعض ويساعدهم في فهم بعضهم البعض ، مؤكدا أن فرقة كوت ديفوار ليست سهلة .

واوضح ناصر النني ، إن محمد النني اليوم وعمرو السولية كانوا متفاهمين جدا ، مؤكدا أن أداء المنتخب اليوم كان بطوليا واللاعبون كانوا " رجالة" ، مؤكدا أن اللاعب محمد النني لا يحتاج إلي توصية .

محمد النني منتخب مصر عمرو السولية المنتخب الوطني كأس الأمم الافريقية الكاميرون ربع النهائي كوت ديفوار

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