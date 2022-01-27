أوكرانيا .. جندي يقتل ويصيب 10 من زملائه ويلوذ بالفرار

أطلق جندي بـ الجيش الأوكراني، النار على عدد من زملائه في حادث وقع فجر اليوم الخميس، في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن وسائل إعلام محلية، إنه في حوالي الساعة الرابعة فجرا أطلق جندي يبلغ من العمر 20 عاما النار من رشاش آلي داخل غرفة حراسة حيث كان يوجد 22 شخصا.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم في الموقع، كما أصيب 5 آخرون بجروح نتيجة الحادث.

وكشفت الصحيفة عن هوية الجاني، قائلة إنه يدعى أرتمي ريابشوك، وهو جندي في الحرس الوطني الأوكراني، وفتح النار على زملائه أثناء قيامه إخراج أسلحة لأسباب غير معروفة.

ولاذ منفذ الهجوم بالفرار بعدها، بعد تمكنه من عبور السياج والاختفاء، ولا تزال عملية البحث عنه جارية.

فيما توجه قائد الحرس الوطني العقيد ميكولا بالان على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق المنطقة من قبل الشرطة التي تقوم بدوريات للبحث عن الجندي مطلق النار.